Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie mai vizibil, mai asumat, trebuie sa fie mai prezent social.



"Presedintele Iohannis a contribuit semnificativ si important la a ne aduce pana in acest punct. Noi consideram ca acela care va fi candidatul Aliantei USR PLUS va putea aduce un aer proaspat si energie noua pentru a duce mai departe acest traiect european, la care si presedintele a contribuit pana acum. Acesta mi se pare ca este rolul principal al unui presedinte: credibilitate, profesionalism in domeniul meu de management de viziune de dezvoltare pentru Romania, am lucrat 20 de ani in proiecte europene, este o varianta noua, o varianta profesionista si credibila", a afirmat Barna, potrivit Stiripesurse.ro.

Chestionat daca este nemultumit de prestatia presedintelui Iohannis, Barna a raspuns ca actualul presedinte este "foarte institutional formal", adaugand ca rolul unui sef de stat ar trebui sa fie "cumva mai vizibil, mai asumat".

"Am avut doua tipuri de presedinti: un superjucator, domnul Basescu, care cumva a transformat toate institutiile in jetoanele tablei de joc personale, si presedintele actual, Klaus Iohannis, care este un presedinte foarte institutional formal. Cred ca rolul de presedinte ar trebui sa fie cumva mai vizibil, mai asumat, trebuie sa fie mai prezent social. Fie daca voi fi eu, fie daca va fi domnul Dacian Ciolos, viziunea de pas mai departe de care are nevoie Romania va fi asigurata de USR PLUS. Eu vreau sa vad un tur doi intre presedintele Iohannis si candidatul USR PLUS, atunci va fi cu adevarat interesant si consistent pentru Romania. In momentul de fata, cine este candidatul PSD? Indiferent cine va fi candidatul USR PLUS, avem o sansa foarte mare sa intram in turul doi", a sustinut Barna.