Chestionata de ce l-a readus in partid la nivel central pe Paul Stanescu, premierul Viorica Dancila a raspuns ca niciun membru al partidului nu trebuie sanctionat pentru o opinie personala.



"Nu trebuie sanctionat niciun membru de partid pentru o opinie personala. Eu cred ca in partid trebuie sa dam dovada de unitate si, indiferent de lucrurile pe care le spunem sau in care credem fiecare dintre noi, trebuie sa ascultam opinia fiecaruia, dar la sfarsitul fiecarei sedinte trebuie sa iesim uniti si cu un mesaj pe care electoratul il asteapta de la noi, in primul rand un mesaj de unitate.

Nu putem sa sanctionam pe cineva daca nu este de acord cu parerea liderului sau daca a avut o anumita opinie la un moment dat. Aceasta este democratia, iar daca vrem in tara democratie, democratia trebuie sa functioneze si la nivelul fiecarui partid politic", a mentionat Dancila, citata de jurnalul.ro.