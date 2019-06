Premierul Viorica Dancila a anuntat ca parlamentarii social-democrati care vor vota motiunea de cenzura risca sa fie exclusi din partid de catre organizatiile din care fac parte.





"Excluderea nu o face presedintele partidului, risca sa fie exclusi de organizatiile din care fac parte. Eu am convingerea ca fiecare primar din judetul respectiv are proiectul cu care a venit in fata cetatenilor in comunitatea in care a candidat.

Multe dintre aceste proiecte sunt legate de programul de guvernare, multe dintre proiecte sunt legate de deciziile care se vor lua in Guvernul Romaniei si sunt convinsa ca cei care i-au votat, cei care i-au sustinut nu i-au sustinut pentru a se pozitiona impotriva propriului Guvern sau a proiectelor la nivel de comunitate sau de judet si atunci se pot confrunta cu aceasta situatie. (...) Fiecare trebuie sa-si asume modul in care voteaza la motiune in fata electoratului care l-a sustinut, in fata organizatiei care l-a sustinut la nivel judetean", a declarat sefa Executivului la finalul CExN al PSD, potrivit jurnalul.ro.