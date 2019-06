Premierul Viorica Dancila sustine ca a hotarat sa candideze la sefia partidului, la Congresul care urmeaza sa aiba loc pe 29 iunie.



"Da, eu sunt hotarata sa candidez, dar aceasta nu impiedica alti colegi sau alte colege sa candideze. Sunt hotarata sa candidez pentru ca eu cred pot sa aduc echilibrul in acest moment, pot sa aduc consens si pot sa am o abordare care sa uneasca organizatiile PSD, si sa dea un impuls fiecaruia ca sa ne mobilizam pentru alegerile prezidentiale. Pentru ca eu chiar cred ca pot face acest lucru, iar dincolo de persoane este important ceea ce putem sa facem in perioada urmatoare, astfel incat PSD sa castige alegerile.

Eu nu voi merge cu o echipa, nu voi veni in fata congresului sa spun: 'Eu candidez la presedintia partidului in conditiile in care presedintele executiv este X, secretarul general este Y', pentru ca aceasta abordare mi s-ar parea o abordare incorecta fata de toate colegele si toti colegii mei. Lista este deschis si am aceeasi sustinere pentru toti colegii si toate colegele. Eu am vorbit in numele meu si sunt convinsa ca cei care vor candida si la presedintele partidului si la presedinte executiv si la secretar general sunt oameni de valoare si care pot face fata cu succes acestor functii", a spus Viorica Dancila la finalul Comitetului Executiv National al PSD, potrivit jurnalul.ro.