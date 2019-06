Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat joi ca senatorul Serban Nicolae este un lider al partidului care are experienta necesara pentru a fi candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale.



"Eu cred ca Serban este un lider al PSD care are experienta necesara, este matur, este un barbat puternic si nu este singurul, probabil ca mai multi vor intra in cursa prezidentiala", a declarat Oprisan, cu precizarea ca decizia va fi luata in Congres.

Oprisan a mai spus ca in sedinta CExN au fost unii colegi care au exprimat opinia ca acest Congres de pe 29 iunie sa fie amanat, subliniind ca "PSD este un organism viu".

"A fost o sedinta de lucru in care am stabilit agenda pentru Congresul extraordinar din 29 iunie, am stabilit grupul de lucru pentru programul politic, grupul de lucru pentru modificarea statutului si grupul de lucru care se va ocupa de organizarea congresului. Am stabilit agenda, incepand cu conferintele judetene extraordinare care isi vor desemna delegatii pentru congres si terminand cu data de 29 iunie, cand vom avea Congres extraordinar. (...) PSD este un organism viu, care reactioneaza de fiecare data, evident ca unii au avut parerea ca nu trebuia facut congres in 29 iunie, ca voiau la toamna, ca voiau alta data, dar majoritatea colegilor au decis Congres in 29 iunie", a mai spus Oprisan, potrivit Antena3.ro.