Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, la postul B1 TV, ca si-ar dori foarte mult ca motiunea depusa impotriva Guvernului sa aiba succes.



"Principalul obiectiv al acestei motiuni trebuie sa fie acela de a arata ca exista opozitie, care ocazionat de motiune, sa provoace o dezbatere care sa puncteze, sa puna un pilon unde se afla alianta de guvernare PSD-ALDE. Nu este obligatoriu, desi mi-as dori foarte mult, ca motiunea sa aiba succes. Daca ar avea succes ar fi foarte bine. In cazul in care nu are succes, oricum trebuia facuta. Motiunea trebuia facuta", a afirmat Traian Basescu, intr-o interventie telefonica la postul B1 TV, citat de Mediafax.

Acesta a adaugat ca nu crede ca vor fi atatea "dezertari”"in PSD incat sa umple acel 30 de voturi care lipsesc opozitie.

"Daca va avea sau nu succes, ramane de vazut. Cred ca PSD este capabil sa instituie un sistem de control pe oamenii lui care sa faca imposibile dezertarile. Motiunea trebuia facuta, chiar daca are sanse mici sa treaca. Nu cred ca va fi o hemoragie atat de mare de PSD-isti incat sa acopere golul de circa 30 de locuri. Dupa socotelile mele, cu tot cu trecerea UDMR de partea opozitiei, lipsesc vreo 30 de voturi", a explicat fostul presedinte.