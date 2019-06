Partidele cu state vechi si “fratia rectorilor”, indiferent de culoarea politica, au respins in plenul Camerei Deputatilor propunerea legislativa a parlamentarilor USR Cristina Iurisniti si Vlad Alexandrescu de limitare a mandatelor rectorilor (pl-x 233/2019). Din 242 de deputati prezenti, doar 42 au sustinut initiativa, 25 votand contra, iar 174 abtinandu-se, in ciuda raportului favorabil votat in unanimitate de toti parlamentarii Comisiei de Invatamant, se arata intr-un comunicat USR.