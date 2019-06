USR-PLUS este gata sa-si asume inclusiv guvernarea, insa pentru asta are nevoie de certitudinea ca poate avea un sprijin in Parlament, optand pentru alegeri anticipate, a declarat, miercuri, la RFI, fostul premier Dacian Ciolos, lider al PLUS.



"Multi, inclusiv de la PSD, inteleg ca au jucat un loz necastigator, mai ales acum, ca si-au vazut liderul in spatele gratiilor, dupa ce s-a luptat cu justitia din Romania de trei ani de zile. Si cred ca sunt suficient de multi oameni lucizi acolo, rationali care sa inteleaga ca raman si merg spre o fundatura, daca continua sa sustina PSD. Deci, in aceasta logica, in mod normal, ar trebui sa fie o majoritate care sa trimita acasa Guvernul Dancila, pentru ca Romania nu are de castigat prin ramanerea acestui guvern la Putere. Deci, prima etapa - acest Guvern trebuie dat jos, trebuie sa plece si apoi trebuie constituita o noua majoritate, care sa sustina un nou guvern sau sa avem cel putin un guvern interimar, care sa fie cel putin de bine controlat constitutional, in asa fel sa fim siguri ca nu mai aduc pagube Romaniei si romanilor prin decizii asa cum au dovedit pana acum", a afirmat liderul PLUS, potrivit Agerpres.

Ciolos vede Opozitia impartita in doua: una unita impotriva PSD, dar si una care ofera o alternativa politica.

"Una e sa te unesti impotriva PSD, si alta e sa te unesti ca sa construiesti ceva in Romania. USR-PLUS propune si o alternativa politica de a conduce Romania, nu e doar impotriva PSD. Si tocmai de aceea, aceasta alternativa trebuie legitimata prin vot. De aceea, noi am cerut alegeri anticipate. Dar, daca exista un minim de bun simt si de interes pentru Romania, partidele care acum sunt in Opozitie fata de PSD - si vreau sa subliniez lucrul acesta - chiar daca sunt forte politice eterogene, pentru ca e o diferenta intre USR-PLUS si PNL, pe de o parte, si Pro Romania si UDMR, pe de alta parte, care au cochetat cu PSD-ul mai mult sau mai putin articulat, pana acum, la Pro Romania sunt fugari de la PSD, in mare parte, deci e o Opozitie acum fata de PSD si fata de acest Guvern, dar nu e o Opozitie care sa fie capabila acum sa construiasca un proiect politic articulat, prin care sa guverneze Romania si sa stabilizeze situatia din Romania", a sustinut Ciolos.

El a avansat ideea unei perioade de tranzitie pentru gasirea unei solutii minimale ca "lucrurile rele" care s-au intamplat in Romania pana acum - 'dezarticularea justitiei', 'alungarea investitorilor' - sa fie stopate.

"Platim cu totii in fiecare zi rezultatele acestei catastrofe de guvern. Deci, sa avem aceasta perioada de tranzitie si sa fim in masura sa organizam alegeri parlamentare cat mai repede, ca sa avem forte politice legitimate in Parlament si care sa poata sa puna in practica un program de guvernare, si nu doar de salvare a Romaniei si de mentinere pe linia de plutire", a mai afirmat fostul premier.

Dacian Ciolos a amintit ca a fost in fruntea unui guvern care a fost instalat dupa o perioada de instabilitate politica, dar care n-a avut sustinere in Parlament.