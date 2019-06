Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca formatiunea sa va vota motiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Dancila.





"Am semnat motiunea si propunerea mea pentru colegii mei e s-o si votam. Formal vom lua o decizie la sedinta noastra comuna a grupurilor parlamentare, martea viitoare", a spus Kelemen Hunor, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, UDMR a introdus in textul motiunii si motivele pentru care va vota pentru motiune.

"Am avut o discutie si cateva propuneri de ale noastre au fost introduse in text. Sunt doua lucruri mai importante, situatia din Valea Uzului, aici e o abordare principiala legat de acest subiect si, al doilea subiect pe care noi l-am pus in textul motiunii de cenzura - ordonanta de urgenta pentru alegerea presedintilor de consilii judetene", a mentionat Kelemen Hunor.

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului a fost depusa si va fi citita miercuri, de la ora 15:00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie.