Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat, miercuri, ca parlamentarii partidului vor vota la vedere pentru adoptarea motiunii de cenzura semnata de 173 de parlamentari, desi nu au semnat documentul.



"Acum sper ca ati inteles toti oamenii de buna credinta de ce NU am semnat textul motiunii alaturi de oameni de care ne despart prea multe abordari si mentalitati politice!

Parlamentarii ProRomania vor vota la vedere PENTRU motiunea de cenzura deoarece consideram ca Romania are nevoie de un Guvern mult mai bun decat cel actual, insa NU suntem si nu putem fi alaturi de partidele de dreapta!

Noi ne facem datoria fata de asteptarile celor care ne-au votat si venim cu cele 8 proiecte prioritare pentru Romania - ne vom bate pentru implementarea lor imediata!

Ps 1 - eu stiu cum am reusit sa trecem motiunea de cenzura din 27 Aprilie 2012 impotriva Guvernului MRU - am stat de vorba intre patru ochi cu absolut toti parlamentarii de atunci , explicandu-le ca voi fi Prim Ministru si ce proiecte vom face impreuna/ in 2019 am vazut ca liderii PNL si USR au facut doar declaratii sforaitoare la televizor si nicio discutie cu alti parlamentari - asa ca sunt pesimist asupra rezultatului!

Ps 2 - am vazut ca Dacian Ciolos si PLUS sustin cu toate fortele motiunea de cenzura, dar a uitat sa precizeze Ciolos ca PLUS nu are niciun parlamentar - dar sigur da el jos Guvernul chiar daca nu are niciun vot", a scris Victor Ponta pe Facebook.