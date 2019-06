Codrin Stefanescu sustine ca textul motiunii de cenzura, care a fost depus miercuri in Parlament, este conceput de "niste minti imbibate de ura si de frustrare".



"Textul motiunii este conceput de niste minti imbibate de ura si de frustrare si daca nu ar fi penibil, ar fi cu siguranta grotesc. In acelasi timp, aceste minti, care cer in acest text al motiunii cateva lucruri departe de democratie, arata slugarnicia fata de un sistem si frica fata de acesta.

Ce am inteles din textul motiunii este ca premierul trebuie sa se duca la puscarie pentru fapte premeditate care sunt in conceptia celor de la PNL demne de a trimite un Guvern intreg dupa gratii, am inteles ca PSD trebuie sa fie interzis si ca milioanele de votanti si de membri ai partidului nostru trebuie sa fie pedepsiti. Asta este, pe scurt, textul unei motiuni pe care opozitia doreste sa-l faca public anul acesta, la 30 de ani de la Revolutia din 1989 in care s-a murit pentru democratie. Este infiorator daca acesti oameni isi propun sa ajunga si la putere", a spus Codrin Stefanescu pentru Stiripesurse.ro.