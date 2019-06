Presedintele Klaus Iohannis anunta ca joi va fi semnat acordul politic propus partidelor politice.



Potrivit Presedintei, la semnarea acordului vor lua parte liderii PNL, Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac.

"Joi, 13 iunie, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, la care vor participa presedintele Partidului National Liberal, domnul Ludovic Orban, presedintele Uniunii Salvati Romania, domnul Dan Barna, presedintele PRO Romania, domnul Victor Ponta, si presedintele Partidului Miscarea Populara, domnul Eugen Tomac", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Acest pact politic ar urma sa prevada transpunerea in legislatie a interdictiei amnistiei si gratierii si a interdictiei de adoptare a Ordonantelor de Urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala. De asemenea, in acest acord politic ar urma sa fie mentionat ca legile justitiei si Codurile penale vor fi revizuite numai in acord cu avizele Comisiei de la Venetia si ale Comisiei Europene, scrie Hotnews.ro.