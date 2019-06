Partidele din Opozitie au depus, miercuri, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila.



"Motiunea de azi e urmarea motiunii popular epe care romanii au dat-o prin votul covarsitor de la referendum si de la europarlamentare. Nu sunt suficiente voturi in momentul de fata, dar jocul merge mai departe" a spus Raluca Turcan.

Motiunea de cenzura a Opozitiei e semnata de 173 de parlamentari.

"In doi ani si jumatate, PSD si ALDE au dezbinat o tara intreaga, au distrus rolul institutiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis sansa de a moderniza tara si au atentat constant la bazele democratiei romanesti si ale statului de drept! In 26 mai 2019, PSD a reusit sa ne uneasca pe toti, pe cei de acasa si din strainatate, ca sa ne salvam tara din mainile PSD si am reusit!", afirma semnatarii in textul motiunii, potrivit News.ro.

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi citita miercuri, de la ora 15.00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.