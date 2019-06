Presedintele Klaus Iohannis a sustinut un discurs in cadrul sedintei plenare a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, mentionand ca mediul de afaceri, bulversat prin masuri hazardate si intemnpestive, OUG 114 aratand calitatea deplorabila a actualei guvernari.



"In afaceri, ca si in politica, promisiunile trebuie sa fie urmate de rezultate. Am vazut cu totii deja celebrul program de guvernare al PSD, unde pe hartie apar sute de kilometri de autostrada, investitii in scoli, investitii in spitale, dar, in fapt, au ramas doar promisiuni. In schimb, nu exista in acest program de guvernare vreo referire la sutele de modificari din legislatia fiscala care, putem sa spunem elegant, au afectat economia, sau, putem chiar sa spunem, care v-au dat peste cap planurile de afaceri. Si daca vorbesc de sutele de modificari, nu este o chestiune asa simbolica. Codul fiscal a fost modificat de mai multe ori decat zile ale anului trecut. Este o contraperformanta rarisima si sunt convins ca ati avut foarte mult de lucru sa ramaneti updated.

Afacerile nu pot creste sustenabil daca nu se bazeaza pe investitii, care sa aduca dezvoltare in viitor. Acelasi lucru este valabil si la scara economiei nationale. Insa, partidul de guvernamant a neglijat total investitiile in favoarea unei politici a efectelor pe termen scurt, ceea ce ne va costa pe toti in viitor.

Iohannis: Nimic nu este mai periculos pentru economie decat lipsa increderii

Dumneavoastra ati simtit probabil cel mai acut lipsa predictibilitatii si a responsabilitatii la nivelul decidentilor, care a afectat profund calitatea mediului investitional din Romania. Si nimic nu este mai periculos pentru economie decat lipsa increderii, pentru ca reduce apetitul de a investi si dorinta de dezvoltare.

In ultima perioada, mediul de afaceri a fost bulversat prin masuri hazardate si intempestive, prin accidente de decizie precum renumita Ordonanta de urgenta 114, care arata calitatea deplorabila a guvernarii actuale.

Iohannis: Investitorii si angajatorii privati resimt acut nevoia Romaniei de modernizare

Investitorii si angajatorii privati resimt acut nevoia Romaniei de modernizare si dezvoltare a infrastructurii. Si nu ma refer doar la autostrazi, ci la tot ceea ce inseamna un standard de viata modern pentru cetateni: spitale, scoli, cai ferate, aeroporturi, infrastructura energetica si de utilitati publice, infrastructura digitala si de formare in privinta industriilor viitorului, chestiune mult discutata si, in principiu, total neglijata.

In schimb, guvernele PSD care s-au perindat in ultimii ani au avut o singura mare grija: sa lupte cu justitia si sa si-o subordoneze. Si, pentru a-si rezolva aceasta problema, au sacrificat, pur si simplu, dezvoltarea Romaniei pe termen lung. Cea mai elocventa dovada, care demonstreaza indiferenta fata de nevoile reale ale romanilor, este neglijarea investitiilor din fondurile europene, care sunt la dispozitia noastra.

Este adevarat, beneficiem de rate record de crestere economica, dar as spune ca aceasta este cresterea care amageste. La nivelul economiei se resimte acumularea de deficite si dezechilibre, indiferent ca ne referim la piata muncii, la buget, la deficitul comercial sau deficitul contului curent. De exemplu, deficitul comercial si cel de cont curent plaseaza Romania pe contrasensul evolutiilor regionale, de vreme ce tarile din regiune inregistreaza excedente.

Simtim cu totii efectele volatilitatii si ale incertitudinii in cursul de schimb si in cresterea preturilor, ajungand astfel la cea mai ridicata inflatie din Uniunea Europeana. In plus, apetitul tot mai crescut al Guvernului pentru imprumuturi ne-a condus la cel mai ridicat cost al finantarii guvernamentale din intreaga Uniune Europeana.

Politica bazata pe imprumuturi pe termen lung pentru a finanta cheltuieli curente nu face altceva decat sa transfere in viitor nota de plata a unei guvernari dezastruoase. Va amintiti faptul ca am retrimis bugetul spre reexaminare in Parlament. Iata ca, intre timp, vulnerabilitatile se adancesc – vedeti, de exemplu, situatia bugetara la nivelul administratiilor publice, care incep sa explice cum stau problemele.

Iohannis: Solicit Guvernului sa ia masuri

Solicit Guvernului sa ia masuri de consolidare rapida a finantelor publice si a colectarii veniturilor bugetare.

Un viitor care sa corespunda asteptarilor romanilor nu se construieste doar de catre guvernanti. Sunt absolut convins ca dumneavoastra, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai dialogului social, puteti avea un rol determinant in aceasta schimbare.

Trebuie sa asiguram cadrul implicarii autentice si oneste a partenerilor sociali in dezbaterea si fundamentarea deciziilor guvernamentale. Actualmente, cadrul de dialog social denota deficiente, discretionarism si lipsa de respect fata de partenerii sociali. O demonstreaza multitudinea de acte normative neconstitutionale, nefundamentate, nediscutate cu cei direct vizati, dar care ajung sa produca efecte distructive majore in economie.

Imi doresc ca deciziile guvernamentale sa nu mai trateze mediul de afaceri ca subiect pasiv, obligat doar sa se conformeze, fara suportul institutional de a spune daca si unde se greseste si de a cere masuri discutate si fundamentate.

In cadrul reuniunilor de la nivel european, inclusiv cu ocazia Summitului de la Sibiu, am reafirmat, impreuna cu liderii statelor membre, imperativul consolidarii economice a Uniunii, ca sursa indispensabila pentru prosperitatea Europei in viitor.

Scrutinul din 26 mai a aratat, fara echivoc, ca romanii isi doresc un parcurs european pentru tara noastra. Prin vot, romanii au transmis un mesaj clar, pro-european. Eu cred puternic in acest mesaj si voi intreprinde tot ceea ce este necesar pentru a face respectata vointa romanilor de aparare a democratiei, a statului de drept si a valorilor europene.

Iohannis: Ar fi trebuit ca guvernarile din ultimii ani sa propuna solutii concrete

Romania europeana, in favoarea careia romanii au votat, trebuie sa genereze un viitor mai bun, prin implicarea tuturor. Includ aici si romanii din Diaspora. Ar fi trebuit ca guvernarile din ultimii ani sa propuna solutii concrete, reale, pentru romanii din Diaspora, care privesc cu speranta catre tara.

Am invitat recent partidele politice sa semneze un pact pentru Romania europeana. Doresc sa adresez si Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei o provocare similara. Dezbateti deschis si formulati solutii concrete de imbunatatire a cadrului de guvernanta publica. Nu mai putem permite accidente administrative de tipul ordonantelor de urgenta care, lansate peste noapte, bulverseaza economia si societatea.

Va invit sa cautam impreuna solutiile menite sa ofere credibilitate si incredere, care sa transforme dialogul social dintr-un exercitiu formal, adesea in favoarea guvernantilor, intr-un mijloc real de crestere a calitatii guvernarii in Romania", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.