Premierul Viorica Dancila se lauda cu faptul ca tara noastra ar fi inregistrat una dintre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana.



"Investitiile au un rol esential in dezvoltarea unei tari prin beneficiile rezultate pe piata muncii, prin efectele de multiplicare si prin facilitatile pe care le aduc zonelor unde sunt realizate. 2019 este anul in care Guvernul acorda o atentie sporita proiectelor de dezvoltare a Romaniei, atat in plan local, regional si national. Datele oficiale confirma cresterea investitiilor nete in economie in primul trimestru al acestui an cu 5,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. (...)

Romania a inregistrat in ultimii ani una dintre cele mai mari cresteri economice din UE. Eurostat si Institutul National de Statistica ne-au dat recent din nou vesti bune legate de cresterea PIB: avem a doua cea mai mare crestere economica din UE pe primul trimestru al acestui an. Este un avans sustenabil la care au contribuit aproape toate ramurile economiei", a declarat Dancila la dezbaterea "Upgrade Romania: marile proiecte de investitii in 2019", citata de antena3.ro.