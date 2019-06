Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit la Antena 3 despre Liviu Dragnea.





Stefanescu a mentionat ca fostul lider PSD nu prea se uita la televizor: "Presupun ca nu se uita tocmai din acest motiv si incearca, ca orice om aflat la mare suferinta si la mare anaghie - si stim foarte bine ca e un detinut politic in acest moment, pentru ca dosarul sau a fost o mizerie de la un cap la altul, cusut cu ata alba de la un cap la altul si toti stim in partid lucrul asta. Stie tot electoratul nostru. Va dati seama, prinzi anumite sentimente cand vezi ca se intampla lucruri ciudate in partidul pe care il conduci si l-ai dus la victorie de cel putin doua ori intr-un moment in care Romania avea nevoie de patrioti, de un mesaj de unitate, de romanism in primul rand. Credeti-ma ca nu cred ca se uita la televizor foarte des, incearca sa nu se uite.

Mi-a zis ca este puternic, ca este demn si ca isi duce mai departe crucea pana la capat. Asta e tot ce pot sa va spun public

In momentul in care va putea primi vizite pentru ca acum este in carantina, am sa ma duc cum m-am dus si la Nastase, cum m-am dus si la Costica Nita, cum nu m-am delimitat de Olguta Vasilescu cu catusele la maini, cum nu m-am delimitat de Ionel Arsene cand a avut catuse la maini, nu m-am delimitat de Radu Mazare si Nicusor Constantinescu si multi colegi de-ai nostri care de-a lungul timpului au fost vanati si hartuiti pe singurul motiv ca sunt membri PSD", a spus Stefanescu, citat de adevarul.ro.