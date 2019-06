Fostul presedinte Traian Basescu spune ca se asteapta ca "SUA sa reactioneze la tentativa de mituire dirijata de Plahotniuc."



"Ma astept ca SUA sa reactioneze la tentativa de mituire dirijata de Plahotniuc.

Guvernul interimar de la Chisinau, condus de Pavel Filip si controlat de oligarhul Plahotniuc, trebuia sa paraseasca de multe zile cladirile guvernamentale si sa lase locul guvernului legitim, rezultat din alegeri, condus de premierul pro-european Maia Sandu.

Aparat de toate institutiile statului moldovean, controlate in totalitate de oligarhul Plahotniuc, guvernul lui Pavel Filip refuza sa predea puterea pe care a pierdut-o in alegeri. Daca in faza initiala comunitatea internationala a reactionat rezervat, in ultimele 48 de ore presiunile asupra guvernului lui Plahotniuc legat de respectarea rezultatului alegerilor au inceput sa creasca. Si atunci ce credeti ca i-a dat prin cap oligarhului Plahotniuc? Sa faca ce stie el mai bine, sa cumpere.

De data aceasta, nu parlamentari si nu voturi de la o populatie adusa in saracie ci bunavointa de la cei bogati.

Asa se face ca, azi, guvernul oligarhului Plahotniuc a decis sa mute ambasada Republicii Moldova de la Tel Aviv la Ierusalim si sa aloce SUA un teren de fotbal pentru constructia unei ambasade. Este incredibil cum oligarhul Plahotniuc obisnuit sa cumpere tot, crede ca poate cumpara bunavointa SUA pentru a ramane la putere desi a pierdut alegerile", a scris Traian Basescu pe Facebook.