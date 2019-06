Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat marti ca declaratiile sale conform carora Romania si-ar fi aratat "fata adevarata" prin incidentele din Valea Uzului au fost interpretate gresit si ca aprecierile sale nu s-au referit la populatie, ci la faptul ca autoritatile centrale nu si-au facut datoria.



"Eu am spus, si aici a fost declaratia mea un pic interpretata gresit, cand vorbeam de fata adevarata a Romaniei - nu am vorbit de romani, pentru ca nu-mi permit, romanii sunt de foarte multe feluri, cum sunt si maghiarii, si italienii, si germanii - ca autoritatile romanesti, autoritatile centrale, nu si-au facut datoria", a declarat el pentru Digi 24, citat de Agerpres.

Liderul UDMR a subliniat ca formatiunii sale "nu ii serveste deloc" scandalul de la cimitirul din Valea Uzului si ca Uniunea a facut demersuri pentru restabilirea ordinii si revenirea "la starea initiala" inca din prima jumatate a lunii aprilie, cand reprezentantii formatiunii au discutat in mai multe randuri cu fostul lider PSD Liviu Dragnea, cu presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul de Interne, Carmen Dan.

Kelemen Hunor: Am semnalat ilegalitatile inca din aprilie

"In momentul in care s-a facut o ilegalitate, noi am semnalat inca din aprilie si am cerut rezolvarea de la guvern, de la prim-ministru, de la ministrii de resort, am primit raspuns ca nu exista niciun aviz - intr-adevar, constructia este ilegala -, dar am fi asteptat mai mult: o interventie si oprirea lucrarilor si restabilirea ordinii. Fiindca acolo nu numai legile romanesti au fost incalcate, dar si acordurile bilaterale internationale, care fac parte din dreptul intern dupa ce au fost ratificate. Nu noi am inventat acest lucru, nu noi am construit ilegal acolo, nu noi am intrat in cimitir, nu noi am profanat morminte. Din acest punct de vedere, sa spui ca UDMR a facut ceva in acest caz e un pic deplasat. Nu am facut, am incercat sa restabilim ordinea si sa revenim la starea initiala", a afirmat el.

Kelemen Hunor a adaugat ca UDMR a facut apel la reprezentantii Guvernului sa nu permita accesul persoanelor extremiste in cimitirul din Valea Uzului, de Ziua Eroilor, dar ca ministrul Carmen Dan a replicat ca nu poate fi interzisa prezenta participantilor la inaugurarea noilor cruci, avand in vedere ca este un cimitir international.

"Pe 6 iunie am vorbit cu ministrul de Interne. Am vorbit miercuri sau marti cu primul-ministru si am cerut urmatorul lucru: 'Trimiteti jandarmii si sa nu lasati ultrasii si acele organizatii care sunt mai aproape de ideile legionare decat de alte idei sa ajunga acolo, fiindca va fi scandal'. Noi am vazut pe facebook mobilizarea. Eu am o parere foarte buna despre Jandarmeria romana. Daca Jandarmeria romana doreste, daca are ordin, poate sa opreasca si 400 si 4.000 de oameni. Mai ales in acea vale. Depinde ce ordin primesc. Stateau in autocare, nu au intervenit", a spus el.

Hunor: Se poate extinde cimitirul, se poate deschide o noua parcela

"Asta a fost solutia si propunerea noastra. Nu noi am impins in campania electorala acest lucru. Sa ne acuzati pe noi ca ne-am folosit de acest subiect... Trebuia sa cerem o bere si ceva alune si sa ne uitam la televizor cum se intampla, ce se intampla? (...) In momentul in care eu am aflat de aceasta ilegalitate, de aceasta interventie in acel cimitir, imediat - si in fata publicului larg - am spus care sunt pasii, ce facem si cum credem noi ca trebuie rezolvata aceasta problema. (...) Noi am spus in continuare ca trebuie restabilita ordinea, legalitatea in acel cimitir. Trebuie construita o noua parcela deschisa, in extinderea cimitirului, daca acolo se doreste sa se faca, pentru memoria si comemorarea eroilor romani. Nu e nicio problema. E loc pentru toata lumea. Unii langa altii. Nu unii peste altii", a mai declarat el.