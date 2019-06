Serban Nicolae a reactionat dur in fata afirmatiilor PNL si USR - PLUS potrivit carora este vina Guvernului pentru cozile la vot in Diaspora la alegerile europarlamentare.



"Anumiti ambasadori, din statele cu probleme (cozi la vot la alegeri - n.red.), numiti de Klaus Iohannis, nu au stiut ca se face si referendum? De ce nu l-a anuntat Klaus Iohannis pe prietenul sau Hurezeanu (ambasadorul in Germania, n.r.), sau pe Luca Niculescu (ambasadorul in Franta, n.r.), sau pe Dan Mihalache (ambasadorul in Londra, n.r.)? Haideti sa nu fim ipocriti! Formularile schizoide vin din ipocrizia care va caracterizeaza. Ambasadorii numiti de Iohanis au organizat. Cei de la PNL si de la URSS-PLUS nu aveti curajul sa va luati de stapanii dvs pentru ca va platesc si va comanda. Aveti curajul si cereti demisia Presedintelui si ambasadorilor din tarile in care au fost probleme, pentru ca altfel va iese ipocrizia pe fata", a zis Serban Nicolae, potrivit Stiripesurse.ro

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×