Remus Borza si-a anuntat retragerea din viata politica, dupa ce a fost demis din functia de consilier onorific al premierului, sustinand ca in acest mediu "au succes doar amantele, hotii, acoperitii si prostii".



Borza spune ca declaratiile sale despre aparatul bugetar au fost o surpriza neplacuta pentru premier si de aici decizia demierii. Fostul consilier spune ca nu a vorbit despre concedieri in aparatul bugetar.

"Ii putem plati pe toti, dar trebuie sa ii punem sa livreze, este nevoie de cresterea calitatii muncii in aparatul bugetar. Statul plateste mult si cere putin, avem nevoie de criterii de competenta. Indiferent de guvernare, aparatul bugetar a crescut, caracterizat de clientelism politic si de mediocritate", a spus Borza, potrivit Stiripesurse.ro.

In contextul discutiilor din spatiul public legate de finantarea salariilor din sistemul public si a pensiilor, Remus Borza a avansat fie sacrificarea investitiilor, fie incheierea unui moratoriu care sa prevada o inghetare a salariilor pana cind situatia economica va permite reluarea cresterii acestora.

"Suntem la finalul unui ciclu de crestere economica, o noua criza este posibila, nu am invatat nimic din criza care a fost si repetam greselile trecutului. Am intrat in politica la 45 de ani si va dau scris pe cuvant de pionier, de la anul ma retrag la vatra. In ultimii 30 de ani doar amantele, hotii, acoperitii si prostii au avut succes.

Asta e modelul de conducere in PSD, un tatuc luminat, un despot luminat, in care si doamna Dancila isi va intra in curand" a declarat Remus Borza la Realitatea TV.