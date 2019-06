Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca nu a existat "nici cea mai mica intentie" din partea Guvernului de a impiedica in vreun fel realizarea votului din 26 mai.



"In anumite sectii de votare au avut loc mari aglomerari de cetateni care doreau sa voteze. Unii au tras concluzia ca Guvernul a vrut sa-i umileasca pe acesti cetateni ai nostri. Nu stiu unde este incercarea de umilinta. Si eu, ca si dumneavoastra, in ziua de 26 mai, am stat peste jumatate de ora la coada sa astept sa votez si nu m-am simtit nicidecum umilit.

Nu a existat nici cea mai mica intentie din partea Guvernului de a impiedica in vreun fel realizarea votului. Asa cum v-a explicat ministrul de Externe, dimensionarea sectiilor de vot a fost facuta pe baza aprecierilor misiunilor diplomatice si consulatelor romanesti din strainatate. Nu exista nicio evidenta a locurilor si a numarului de romani care locuiesc in strainatate. (...) Dumneavoastra, cei de la USR, care sunteti intr-o buna prietenie cu PLUS-ul, care are legaturi cunoscute cu oamenii din fosta Securitate si cu copiii lor, probabil ca aveti informatii ceva mai multe, pe care noi nu le avem. Asta e realitatea!", a afirmat Tariceanu marti, in plenul Senatului, la dezbaterea motiunii simple prin care s-a cerut demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, potrivit Stiripesurse.ro.

Motiunea simpla "26 mai va cere demisia, domnule Melescanu!", initiata de 34 de senatori PNL, USR si PMP, a fost respinsa marti de plenul Senatului.