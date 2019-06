Liberalul Florin Citu sustine ca premierul Dancila a recunoscut ca este vinovata si trebuie sa plateasca.



"Dancila a recunoscut ca este VINOVATA si trebuie sa plateasca!

In aceasta seara la Digi24 am anuntat ca maine voi propune din nou in BEX ca PNL sa faca plangere penala impotriva Vioricai Dancila.

Astazi Dancila a recunoscut ca nu-si asuma bugetul. Este fundamentat pe date FALSE si nu si-l asuma. Asta da premiera!

La momentul cand s-a dezbatut bugetul Teodorovici a aruncat declaratiile pe proprie raspundere pe care trebuia sa le semneze conform legii.

Dancila si Teodorovici incalca legislatatia in vigoare (explicatia mai jos) iar asta Dancila a admis ca este vinovata.

Legea 69/2010 specifica in mod expres si cumulativ ca prezentarea bugetului se face insotita de doua declaratii pe propria raspundere.

Art 30:



(4) Guvernul are obligatia de a prezenta Parlamentului un buget anual care sa respecte principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetara si orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul si ministrul finantelor publice vor semna o declaratie ce atesta aceasta conformitate, declaratie care va fi prezentata Parlamentului impreuna cu bugetul anual.



(5) In eventualitatea ca Guvernul nu poate respecta conditia de conformitate prevazuta la alin. (4), prim-ministrul si ministrul finantelor publice vor mentiona in declaratie abaterile, precum si masurile si termenele pana la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara.



(6) Consiliul fiscal va exprima o opinie cu privire la declaratia mentionata la alin. (4), inclusiv mentiunile prevazute la alin. (5).

Aceste declaratii atesta, FOARTE IMPORTANT, “corectitudinea si integralitatea informatiilor din strategia fiscal-bugetara si conformitatea acesteia cu prezenta lege, tintele sau limitele pentru regulile fiscale si respectarea principiilor responsabilitatii fiscale.”

Mai mult arata ca bugetul si strategia fiscal bugetara “respecta principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetara si orice alte prevederi ale prezentei legi”.

Dragnea a premeditat falsificarea datelor din buget si in OUG 114 a introdus derogari de la art 30 prezentat mai sus.

Art. 46



(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie de raspundere prin care se atesta, exclusiv, corectitudinea si integralitatea informatiilor din Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019 - 2021.



(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie ce atesta exclusiv incadrarea proiectului de buget pe anul 2019 si perspectiva 2020 - 2022 in tintele, obiectivele si prioritatile asumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019 - 2021.



(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicata, nu se aplica pentru planificarea bugetara pe anul 2019 si perspectiva 2020 - 2022.

DAR, foarte important, declaratiile pe propria raspundere RAMAN. Greseala majora a celor care au redactat OUG 114. Inteleg ca deja o parte au fost concediati", a scris Florin Citu pe Facebook.