Liderul USR, Dan Barna, a spus ca nu poate sa confirme o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din partea USR-PLUS.



Chestionat daca va fi candidat la prezidentiale, Dan Barna a spus ca nu poate sa confirme acest lucru.

"Nu pot sa confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert ca Alianta USR PLUS va avea un candidat la alegerile prezidentiale. Am spus de cand am fost ales presedinte USR ca USR va avea candidati la toate ciclurile electorale", a spus Barna, potrivit Hotnews.ro.

Despre de Klaus Iohannis, Barna a afirmat: "In cele cateva interactiuni pe care le-am avut de cand sunt in politic, e surprinzator un om cu simtul umorului, desi nu pare. La ultima intalnire, cand i-am spus ca vom avea candidat si mi-a zis e si firesc. E un om care s-a luptat sa apere societatea. E un om care a ramas consecvent pe niste principii si valori".