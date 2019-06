Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca actualul guvern are nevoie de schimbari radicale, "de sus pana jos si pe orizontala si pe verticala, daca acest partid vrea sa mai ramana in esichierul politic al stangii romanessti."



"Nu am mai vazut atata ipocrizie de la momentul in care fostul presedinte Iliescu, pe baricada Televiziunii Romane, se bucura de moartea lui Ceausescu. Asistam, din pacate, la aceleasi momente, bineinteles la o alta scara si intr-un alt moment istoric al acestui stat, cand premierul Romaniei cu fosti colegi de partid ai domnului ex-presedinte Dragnea si cu multi altii se bucura si topaie pe mormantul politic al acestuia, ca si cum ei nu erau acolo si nu stiau tot ce se intampla in Guvernul Romaniei. Deci, sunt total nemultumit. Aceasta ipocrizie trebuie sa inceteze, acest guvern trebuie sa se schimbe si trebuie sa o luam pe un drum bun daca vrem sa facem ceva cu tara asta.

Din punctul meu de vedere trebuie schimbat tot. De sus pana jos si pe orizontala si pe verticala, daca acest partid vrea sa mai ramana in esichierul politic al stangii romanesti. Daca nu, inseamna ca si-a scris destinul final si va avea aceeasi soarta cu alte partide din Europa, cum s-a intamplat in Polonia si in alte state", a raspuns jurnalistilor primarul Mihai Chirica la intrebarea daca el considera este necesara schimbarea guvernului, potrivit Stiripesurse.ro.