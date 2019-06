Premierul Viorica Dancila spune ca, pentru reprezentantii PSD, rezultatul la alegerile europarlamentare a fost unul "naucitor".



"Rezultatul pentru noi a fost naucitor, ne-am dat seama ca este mai rau decat ne asteptam si primul lucru care mi-a avenit atunci in minte a fost sa vedem care sunt motivele pentru care am generat neincredere, care sunt motivele pentru care am fost sanctionati si cum putem intr-o perioada foarte scurta sa reglementam aceste lucruri si sa recastigam increderea electoratului nostru. Deci va spun ca ne asteptam la scor mai mic, dar nu ne asteptam la 22-23 la suta", a explicat Dancila, potrivit Ziare.com.

Viorica Dancila ca Liviu Dragnea, ca lider de partid, era un foarte bun organizator si stia pe unde sa duca PSD, insa acum "s-a acumulat foarte multa ura".

"Am vazut acumulata atata ura incat era mai mult decat ne puteam imagina. Poate si noi am cultivat-o, nu stiu, dar am vazut doar ura.

Eu cred ca au fost mai multe greseli si vom face analize sa vedem exact unde am gresit. Poate si Liviu Dragnea a avut vina lui, dar eu cred ca au mai fost si alte lucruri pe care noi le-am neglijat, poate ne-am indepartat de electoratul nostru din 2016 (...) eu cred ca au fost mai multe lucruri care au facut sa avem acest rezultat, un rezultat foarte prost, un rezultat de care trebuie sa tinem seama pentru a putea sa revenim la procentele pe care le-am avut. (...)", a mai spus premierul.