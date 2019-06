Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, luni, ca ea este singurul "vinovat de serviciu", "pentru orice se intampla, oriunde se intampla", mentionand, in contextul evenimentelor din ultimele zile, ca MAI nu are voci care sa se faca auzite, in lipsa ministrului.



"In ultimele zile au fost cateva situatii care au privit Ministerul de Interne si care, evident, au nascut largi dezbateri in opinia publica. Mi-as fi dorit sa putem spune la momentul potrivit care sunt argumentele noastre, insa, asa cum probabil ati constatat si dvs, in lipsa ministrului aceasta institutie nu are vocile ei care sa se faca auzite, iar cum eu a trebuit sa fiu prezenta la ultimul Consiliu de Justitie si Afaceri Interne al Presedintiei noastre, cateva intrebari, cateva subiecte au ramas fara raspuns. Probabil ca de aceea, nestiind nimeni din opinia publica cine sunt acei specialisti din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, singurul vinovat de serviciu este Carmen Dan. Pentru orice se intampla, oriunde se intampla", a afirmat Carmen Dan, potrivit News.ro.

Carmen Dan a spus ca informarea MAI privind alegerile din tara va fi facuta publica luni, pe site-ul ministerului, metionand ca aceasta a fost facuta in 30 mai, fiind trimisa la Guvern si ca astfel de informari au loc mereu la evenimentele importante.

"In acest document veti gasi cateva aspecte destul de interesante, ca sa nu le zic altfel, care s-au inregistrat in legatura cu tabletele din sectiile de votare conectate la softul SIMPV. Pentru cei neavizati, fac precizarea ca functionarea acestui soft nu este nici in competenta, nici in responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne. Asa cum am si comunicat public in ziua votului, am transmis inca din acea dimineata o corespondenta catre STS si am si vorbit cu directorul general al acestui serviciu, la momentul in care aveam cateva sute de semnalari in sistem privind posibile voturi multiple, dar care nu s-au confirmat in realitate. Vreau sa stiti ca problema nu s-a rezolvat, ci din contra pana la finalul zilei alegerilor am inregistrat peste astfel de 9.000 de semnalari, sesizari. Asadar, fie din cauza deficientelor in modul de gestionare al tabletelor, fie din lipsa de pregatire a celor implicati, Politia a avut de verificat mii de situatii ipotetice de frauda, consumand astfel resurse de oameni si de timp. Iar in final am constatat ca noi, tot noi, suntem pe lista vinovatilor", a mai spus ministrul de Interne.