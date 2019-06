Premierul Viorica Dancila a declarat, luni seara, la TVR, ca a regretat ca nu a luat atitudine atunci cand trebuia sa o faca si ca nu a avut curajul de a fi mai directa si a spune lucrurile care nu ii conveneau.



"Am inceput sa fiu eu. Am mers dupa anumite linii deja desenate, dupa anumite mesaje pe care trebuia sa le scot in spatiu public. Probabil a fost si teama de a nu dezamagi, de a nu-i dezamagi pe cei care au crezut in mine sau pe cei care au sperat ca voi schimba lucrurile. Nu stiu, poate au fost mai multe elemente care au facut sa nu prea ies in spatiul public, sa fiu mai retinuta. Acum mi-am dat seama ca Partidul Social Democrat a fost intr-un moment critic si poate toate schimbarile sau poate toate miscarile din perioada imediat urmatoare tin de modul in care voi actiona in calitate de presedinte interimar, de modul in care am sa ma implic, de modul in care voi relationa cu colegii de partid, cu modul in care voi schimba modul de lucru in cadrul Partidului Social Democrat si bineinteles toate acestea in paralel cu conducerea Guvernului si adoptarea actelor normative pe care le asteapta cetatenii", a afirmat Dancila, potrivit News.ro.

Chestionata de ce nu a putut fi ea insasi pana acum, Viorica Dancila a a spus ca trebuia sa urmeze anumite directii

"Pentru ca erau anumite directii pe care trebuia sa le urmez sau un anumit discurs pe care trebuia sa il am, anumite elemente pe care trebuia sa le scot in evidenta. De multe ori, stiti, daca nu te identifici cu ceea ce spui parca nu ai nici credibilitate si parca nici nu poti sa transmiti dincolo de ecran", a mai spus premierul.

Dancila a precizat ca a fost si vina sa, deoarece a acceptat anumite lucruri

"Nu mi-am construit propria echipa. Am regretat ca nu am luat atitudine atunci cand trebuia sa o fac. Am regretat ca poate de multe ori nu am fost, nu am avut inspiratia sau poate chiar curajul de a fi mult mai directa si sa spun lucrurile care nu imi conveneau. Am regretat faptul ca poate ar fi trebuit sa ma implic mult mai mult si sa incerc sa am mai multa activitate in partid astfel incat sa nu avem o separare a activitatii Guvernului de viata de partid", a mai adaugat Viorica Dancila.