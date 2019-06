Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a spus ca sotia sa, Gabriela Firea, este intr-o stare de sanatate critica si nu va candida la prezidentiale.



"Da, sunt doua tabere in PSD. Pe de o parte este Viorica Dancila, care are in spate intreg Guvernul, peste 100 de secretari de stat si intreg CEX-ul, asa cum avea si fostul lider, iar de partea cealalta se gaseste Gabriela Firea si in spatele ei este doar Gabriela Firea.

Inainte sa plec de acasa Gabi m-a rugat sa nu mai vorbesc despre starea ei de sanatate, dar nu pot. De mai bine de 8 luni de zile Gabi se regaseste intr-o stare de sanatate destul de critica, destul de critica. L-am rugat si pe Liviu Dragnea sa o lase in pace pentru ca starea ei de sanatate este destul de grava. Nu multi oameni care au boala ei ar merge zilnic la serviciu sau sa se intoarca la munca la o saptamana dupa ce a iesit din spital.

Ii anunt pe toti cei care au temeri legate de Gabriela Firea ca sunt sanse foarte mici sa candideze la prezidentiale. Ea are problemele de sanatate si nu doreste sa candideze. Ei au incercat sa o distruga, nu au incercat sa o construiasca ca pe un candidat, pentru ca daca asta doreau va garantez ca Gabi Firea avea sanse foarte mari sa castige prezidentialele.", a declarat Pandele, la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.