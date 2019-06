Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spunand ca in timpul campaniei Parlamentul European "isi rupea hainele de pe el" de grija statului de drept din state precum Romania, acum se face ca nu vede lovitura de stat aplicata statutului de drept din Republica Moldova.



"Constiinta democratica a lui Timmermans si-a terminat gazul !

In timpul campanie pentru Parlamentul European, in speranta ca va castiga competitia pentru a deveni presedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans isi rupea hainele de pe el de grije statului de drept din tari precum Polonia, Ungaria sau Romania, hiperbolizand sau inventand pericole majore de derapaje in aceste state, altfel destul de solid asezate pe drumul democratie.

Azi, dupa ce a fost batut mar de candidatul PPE, bietul cabotin sta pitit In birou si se face ca nu vede lovitura de stat aplicata de oligarhul Plahodniuc statului de drept In Republica Moldova, tara asociata Uniunii Europene.

Ce ti-e si cu demagogii astia profesionisti catarati In varful institutiilor europene. In fond pentru Timmermans campania s-a terminat. Va vorbi din nou despre statul de drept si il va apara cu frenzie in urmatoarea campanie.

Pana atunci, Republica Moldova poate sa mai astepte ...", a scris Traian Basescu pe Facebook.