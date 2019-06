Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca dupa parerea sa, motiunea de cenzura nu va trece.



"Categoric ca trebuie sa avem schimbari. Va dati seama ca trecem in opozitie, daca aceasta motiune de cenzura trece. Nu am facut scenarii. Incercati sa sugerati faptul ca daca va trece motiunea premierul va pierde la Congres. Daca am spus ca o sa candidez, o sa candidez si intr-o varianta si in cealalta. Eu cred ca motiunea nu va trece.

Am inteles ca maine (marti -n.r.) va fi depusa si sper ca la inceputul saptamanii viitoare sa avem inchis acest subiect. In momentul cand vii cu o motiune trebui sa vii cu o propunere, cu o varianta de Guvern. Ca vii si acuzi si jignesti nu tine loc de certitudine pentru un proiect politic pentru cetateni. Am vazut ca programul lor e sa taie salariile IT-istilor, ca merge pe o politcia de austeritate", a declarat Viorica Dancila, la emisiunea "Marius Tuca Show", potrivit Mediafax.