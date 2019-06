Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a afirmat luni ca nu ar dori sa il judece pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, dar ar vrea sa schimbe modul de lucru al acestuia.



"Nu as vrea sa-l judec pe Liviu Dragnea, dar as vrea sa schimb modul de lucru. Nu trebuie ca decizia sa fie luata in mod individual de un singur om, eu cred ca decizia trebuie sa apartina forurilor statutare si cred ca trebuie sa avem rabdare sa-i ascultam pe toti. Mai mult decat atat, trebuie discutat foarte mult cu reprezentantii nostri din Parlamentul Romaniei, trebuie sa vedem ce spun deputatii, ce spun senatorii, parerea lor este importanta. Si trebuie o conlucrare foarte buna intre Legislativ si Executiv", a declarat Viorica Dancila, la finalul Biroului Permanent National al PSD.

Premierul a aratat ca nu a facut o analiza a modului in care Liviu Dragnea a condus partidul si nici nu o va face, scrie Agerpres.

"Nu am facut o analiza a modului in care a condus partidul Liviu Dragnea si nici nu am de gand sa fac. Le-am spus si colegilor mei - timpul este foarte scurt. Trebuie sa ne gandim si sa luam decizii pentru prezent si pentru viitor, trebuie sa invatam din trecut, sa eliminam din lucrurile care nu au functionat si trebuie sa venim cu alte argumente, cu alta abordare, pentru a recastiga electoratul nostru din 2016, dar in acelasi timp sa ne adresam si altor segmente astfel incat sa avem un procent cat mai bun si sa generam credibilitate in randul cetatenilor Romaniei", a subliniat liderul interimar al PSD.

Dancila: Cred ca trebuie sa fie o conducere colectiva

Viorica Dancila spera sa fie mai multi candidati la sefia partidului, iar conducerea sa fie una colectiva, pentru ca "decizia nu trebuie luata de un singur om".

"Am discutat astazi despre motiunea de cenzura, am discutat despre organizarea congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului si am facut un grup de lucru care sa lucreze la programul politic al partidului si bineinteles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte stransa intre Guvern si Consiliul National referitor la programul de guvernare, la prioritatile noastre, precum si stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate in cadrul Comitetului Executiv National, care va avea loc joi, la ora 11,00.(...) Nu am vorbit despre candidaturi la sefia PSD, dar eu sper sa avem mai multi candidati, pentru ca eu cred ca nu e bine sa avem un candidat unic. Si toti cei care vor sa candideze sa poata sa faca acest lucru, cu sustinerea organizatiei din care fac parte", a spus Dancila dupa sedinta Biroului Permanent National al PSD.

Ea a adaugat ca viitorul presedinte al PSD ar trebui sa fie un om echilibrat, pro-european, care "sa aiba rabdare sa isi asculte toti colegii".

"Cred ca viitorul presedinte PSD trebuie sa fie un om echilibrat, un om care sa adune in jurul lui, sa aiba rabdare sa isi asculte toti colegii, fiecare parere in partid este importanta, sa se consulte in permanenta cu colegii si cu toate forurile statutare din partid. Decizia nu trebuie sa o ia presedintele, decizia trebuie sa o ia in forul statutar, pentru ca trebuie ca o decizie care este buna, toti sa se bucure de acest lucru, daca o decizie nu este tocmai buna, toti sa isi asume acest lucru. Cred ca trebuie sa fie o conducere colectiva. Un viitor presedinte al PSD trebuie sa fie un om pro-european, un om atasat valorilor social-democrate, atasat valorilor europene si transatlantice. Un presedinte al PSD trebuie sa fie un om care sa genereze un val de credibilitate, in primul rand in randul colegilor sai, sa aiba incredere in el, pentru ca daca nu are incredere in el nu poate cere altora sa creada il el, sa fie un om hotarat, sa nu se sperie la primul obstacol, sa fie in stare sa ridice toate barierele care ii stau in cale pentru a duce partidul acolo unde trebuie", a mentionat Dancila.