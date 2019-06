Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, afirma ca Gabriela Firea s-a razboi cu toata lumea, mai putin cu propria incompetenta, pentru ca nu se pricepe deloc la solutii, dar stie de minune sa gaseasca falsi vinovati.



"Tot mandatul Gabrielei Firea a fost o continua goana dupa vinovati. Mai intai a fost „greaua mostenire”. Apoi a fost opozitia. Apoi a fost Liviu Dragnea. Acum, Gabriela Firea da vina pe Guvernul PSD. Cu toata lumea s-a razboit actualul primar, mai putin cu propria incompetenta. Pentru ca Gabriela Firea nu se pricepe deloc la solutii, dar stie de minune sa gaseasca falsi vinovati.

Despre asta este vorba in toate declaratiile din ultimele zile ale actualului primar: despre un edil care n-a facut nimic timp de trei ani, care a stricat tot pe ce a pus mana, care nu a avut viziune, solutii si rezultate. Ei bine, acest primar vine astazi si spune ca, de fapt, nu e vina lui, ci e vina oricui altcuiva. Or asta este o minciuna! Este o minciuna jenanta pe care Gabriela Firea o foloseste in speranta de a-i mai pacali o data pe bucuresteni. Adevarul este ca administratia PSD nu a facut nimic in Capitala. A risipit banii fara responsabilitate, a dus RADET in faliment, a tocat bugetul pe balciuri si statui, a dat sute de milioane de euro la companiile infiintate pentru camarila si a lasat orasul intr-o stare mai proasta decat cea in care l-a preluat. Din acest motiv, Gabriela Firea, «primarul faliment», trebuie sa plece urgent", a scris Roxana Wring pe Facebook.