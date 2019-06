Vicepremierul Ana Birchall, propusa pentru functia de ministru al Justitiei, sustine ca proiectele de lege care au venit la Ministerul Justitiei au primit aviz fara intarziere.





"Nu o sa ma auziti niciodata sa ma vait de greaua mostenire. Eu cred ca in toata aceasta perioada de interimat am asigurat functionarea nu numai a Ministerului Justitiei, dar si a tuturor celorlalte ministere sau institutii, asa cum am promis de la inceput, cu buna credinta, cu profesionalism si cu responsabilitate si va garantez ca niciun proiect de lege care a venit la Ministerul Justitiei si care era programat sa intre in sedinta de guvern nu a avut o intarziere. Ca medie s-a stat mai putin de o zi si jumatate la avizare in Ministerul Justitiei", a declarat Birchall, chestionata daca sunt probleme cu avizarea proiectelor de lege, potrivit jurnalul.ro.