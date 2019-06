Rovana Plumb a declarat ca daca Viorica Dancila va candida pentru functie de presedinte, aceasta va fi sustinuta de femeile social-democrate.



"Am avut o intalnire a colegelor parlamentare, deputat si senatoare, impreuna cu doamna presedinta Viorica Dancila si prim ministru pentru a discuta despre modul in care vom actiona politic in perioada urmatoare, respectiv mesajul de unitate, solidaritate, pentru ca avem nevoie de stabilitate pentru continuarea guvernarii, asa cum s-a decis in Comitetul Executiv National. De asemenea, vom avea in perioada urmatoare o reuniune a Comitetului Natioal Executiv al organizatiei de femei, in perioada urmatoare insemnand saptamana viitoare, data care va fi anuntata public, pentru a stabili calendarul de actiuni pana la congres, in functie de deciziile care se vor lua si astazi in Biroul Politic Permanent privind delegatiile, un numar mai mare de delegate la congres, in conformitate cu prevederile statutare, dar si a faptului ca organizatia de femei reprezinta 45% din numarul total de colege si colegi care reprezinta PSD.

Daca doamna presedinta Viorica Dancila va candida la functia de presedinte a PSD, cu siguranta organizatia de femei pe care o cunoasteti este intotdeauna unita si solidara, cu siguranta va vota pentru doamna Viorica Dancila", a declarat Rovana Plumb, potrivit News.ro.