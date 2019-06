Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni ca Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, este cel care a fost condus 'de facto' Guvernul si este vinovat de situatia financiara de la Primarie, mentionand ca premierul Viorica Dancila a spus intr-o sedinta ca nu a fost lasata sa se implice si ca altcineva a facut bugetul.



"Este adevarat ca suntem intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar, dar toate orasele si municipiile sunt in aceasta situatie. Nu mor caii cand vor cainii, sunt convinsa ca vom depasi aceasta situatie de austeritate. In primul rand, din deficitul de un miliard de lei pe care il avem la Primaria Capitalei, jumatate din suma am contractat-o printr-un imprumut la Trezorerie si speram ca miercuri sa ne fie aprobat acest imprumut pentru a plati o factura la gaze. Cealalta jumatate de 500 milioane de euro vom gasi solutii si in interiorul Primariei si cu ajutorul Ministerului de Finante pentru a acoperi aceasta suma care nu ne-a fost repartizata, desi este prevazuta in bugetul de stat de la Ministerul de Finante. Noi nu cerem favoruri, nu cerem ceva in plus. Dupa ce bugetul acordat Primariei Capitalei a fost mic, nici acela nu a venit. Minusul de 500 de milioane din decembrie, plus alte 500 milioane provenite din minusuri pentru fiecare luna incepand din ianuarie, va dati seama ca s-a adunat un deficit. Ne vom echilibra", a afirmat Firea la sediul PSD, potrivit Agerpres.

Intrebata daca Guvernul este de vina pentru aceasta situatie, Firea a raspuns: "Cel care a fost condus de facto, fostul presedinte al partidului, este vinovat nu doar de situatia de la Primaria Capitalei, dar si pentru situatia de la sectoare, pentru ca lor le-a dat multi bani, dar numai pe hartie. Le-am spus si colegilor ca daca nu ma lasau singura in fata fostului presedinte PSD sa ne calce in picioare, probabil ca poate situatia se imbunatatea".

Ea a spus ca premierul Dancila le-a spus social-democratilor in sedinta ca nu a fost lasata sa faca bugetul.

"Doamna premier ne-a spus in sedinta (...) ca nu a fost lasata sa se implice in realizarea bugetului de stat pentru ca lucrurile ar fi altfel. Ne spus ca nu a fost lasata si ca altcineva a facut bugetul politic. Acum a promis ca se va implica, astfel incat ce e prevazut in buget sa vina sistematic si regulat", a adaugat Firea.