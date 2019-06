Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca inca nu a urmarit serialul 'Cernobil' pe HBO pentru ca inca mai tine minte "trauma de atunci, parca ar fi fost ieri".



"Nu am vazut inca serialul 'Cernobil' pe HBO. Pentru ca inca tin minte trauma de atunci, parca ar fi fost ieri.

Eram copil, stateam intr-un apartament cu vedere pe Piata Romana. Informatiile veneau doar prin Europa Libera. Imediat cum s-a aflat, timp de multe zile, nu mai era nimeni pe strada. Orasul murise - era cutremurator de multa liniste. Era foarte cald si vantul arunca praful pe strazi - eram toti convinsi ca praful este radioactiv. Stateam in casa, cu prosoape puse la geam, si eram ingrozit. Credeam ca vom muri. Am luat pastila de iod. Guvernul si media nu spuneau nimic. Vara aceea si urmatoarea nu am fost la mare, piscina, nicaieri - zvonurile spuneau ca apa este radioactiva. Soarele ardea pe cer si afisele rosii cu secera si ciocanul dominau orasul", a scris Andrei Caramitru pe Faceboook.