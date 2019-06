Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca va semna si va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune.



"Noi nu avem majoritate sa daramam guvernul. Se incearca mizandu-se pe tradatorii din PSD. Cum se va guverna dupa, a doua zi? Intr-un guvern in care ai toate partidele din opozitie plus tradatorii din PSD, plus UDMR, plus minoritati. Va spun ca voi semna motiunea si voi vota pentru ea. Dar ca sa faca o guvernare cu partidulite, pentru ca PNL si USR sunt mari sau medii, dar pentru PE, aici au 20% la alegeri, PNL e relativ mic Pentru a duce o guvernare trebuie sa ai un partid care sa aiba 35% si mai incropesti doi, trei aliati. Dar ce se face legat de motiunea de cenzura e despre partide care au obtinut rezultatele la alegerile din 2016", a declarat Traian Basescu, la Romania TV, citat de Stiripesurse.ro.

Chestionat daca exista totusi vreo sansa la motiune, Basescu a spus ca aceasta exista pentru ca "tradarea in PSD e la ordinea zilei".