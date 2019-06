Judecatorul Cristi Danilet sustine ca sunt persoane care vor "sa taie accesul presei la dosare si in salile de judecata". El prezinta o propunere a CSM care ar urma sa ingreuneze accesul publicului la informatii din dosare si accesul in sala de judecata.



"Sunt unii care vor sa taie accesul presei la dosare si in salile de judecata. In conditiile in care tehnologia digitala ne invadeaza viata, noi suntem inca la purtat hartii in dosare si prin birouri. Vreti reforma adevarata in privinta transparentei justitiei in sala de judecata? Atunci regula trebuie sa fie: toate procesele se transmit online, printr-un sistem de 4 camere video in fiecare sala de judecata, care preiau semnalul si il transmit publicului prin internet. Se practica in SUA si UK. Haideti sa mergem spre viitor!

Danilet: Propunerea din proiectul pentru noul ghid al CSM privind relatiile cu presa:

Art. 39 - Principiul de baza este ca sedintele sa fie accesibile tuturor, inclusiv presei, insa instanta va aprecia, acolo unde este cazul, daca accesul publicului in sala de judecata trebuie restrictionat sau interzis. Presedintele completului poate sa instituie interdictii sau sa impuna restrictii care tin de specificul cauzei deduse judecatii. Factorii ce pot juca un rol in decizia de a restrictiona sau interzice accesul in sala de judecata sunt: dreptul partilor din proces la respectarea vietii private si de familie; pastrarea ordinii publice in instanta; securitatea nationala; natura cauzei judecate (litigiu penal, civil sau administrativ); dreptul la un proces echitabil; prezumtia de nevinovatie; influentarea partilor prin prezenta mass-media, in mod special a presei audiovizuale; interesul functionarii normale a justitiei; autoritatea, independenta si impartialitatea judecatorului", a scris Cristi Danilet pe Facebook.