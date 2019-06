Jurnalistul Ion Cristoiu a prezis, la Antena 3, sfarsitul lui Klaus Iohannis ca presedinte al Romaniei, printr-o capcana pe care Dan Barna i-a intins-o, si in care presedintele a calcat deja.



"Astazi (n.r. - duminica), domnul Preda de la PLUS a cerut ca presedintele sa desemneze comisarul, deci Iohannis il va desemna pe Dacian Ciolos comisar, asa ca scapa de Ciolos, dar de fapt Barna este cel care il mananca pe Iohannis. Barna a lucrat inteligent in ultima vreme.

Asupra lui Barna era o presiune puternica din partea electoratului lui sa scuipe in directia Antenei 3, dar el a venit, nu ca Razvan Ungureanu cu aroganta, ci cu cumpatare, pentru ca el a calculat ca in momentul in care va candida impotriva lui Iohannis, electoratul de la acest post sa nu-l scuipe. El si-a dat seama ca sistemul se va napusti asupra lui. Si se va napusti cu fascistii, bolsevicii. Dar el s-a gandit ca in functie de prestatie poate smulge sustinere", a spus Ion Cristoiu, potrivit Stiripesurse.ro.