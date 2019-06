Presedintele Dreptei Liberale (DL), Viorel Catarama, a declarat la Antena 3 ca va intra in cursa pentru Cotroceni.



"Exista o clasa privilegiata apartinand aristocratiei bugetare care primeste niste venituri nemeritate, constand in pensii speciale, ajutoare speciale, ajutoare sociale pentru hrana, salarii speciale in conditiile in care avem doua milioane de pensionari care au muncit in sectorul privat si nu am nici macar 1.000 RON pensie.

Spre exemplu, domnul Tudorel Toader incaseaza 150.000 de euro pe an din care mai mult de jumatate din pensie speciala pentru care nu a contribuit cu niciun leu in decursul activitatii lui. Voi candida la presedintie! Noi suntem dreapta liberala singurul partid care cere anularea pensiilor speciale prin impozitarea lor cu 95%, anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de munca si concedierea a cel putin 25% din bugetar", a spus Viorel Catarama la Antena3, citat de Stiripesurse.ro.