Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca, daca social democratii vor merge pe varianta Mihai Gadea la prezidentiale, nu vor avea nicio sansa.



"Mi-ati pus in fata un nume foarte antipatic mie, acest Gadea, dar cred ca PSD daca si-l ia ca si candidat face 0,5% in primul tur. Nu glumesc. Vorbesc serios. Sigur ca exagerez cu 0,5%, dar unul ca Gadea nu are nicio sansa sa fie presedintele Romaniei. A coborat destul de mult nivelul de exigenta la prezidentiale daca am ajuns sa vorbim ca e posibil sa fie candidat Gadea, sotul doamnei Firea. S-a depreciat mult ideea de portret robot al candidatului pentru Presedintia Romaniei.

E vulnerabil daca il buseste cineva. El e tare daca vorbeste singur. (...) Trebuie sa faci si acte de binefacere. Daca vrea sa candideze, il pot lua sa il antrenez cateva saptamani", a declarat Traian Basescu la Romania TV, citat de Mediafax.

Basescu, despre Dan Puric:

"Dan Puric e istet, e un om care, la ce i-am ascultat din conferinte, e un om care are un set de ganduri. Nu stiu, nu neaparat si de valori. De multe ori nu il aprob, dar ar putea fi un bun vorbitor si care nu s-ar intimida in fata unui preopinent", a spus fostul presedinte.

Traian Basescu a declarat ca nu este exclus, daca PSD va continua sa inregistreze o scadere, sa nu fie prezidentiabilul PSD in turul 2 al alegerilor, iar atunci romanii ar putea sa vada o lupta Ciolos-Iohannis sau chiar Barna-Iohannis.

"Ca toate partidele, sigur ca da (n.r.: PMP va avea candidat la presedintie). Avem obligatia sa avem candidat, suntem si partid parlamentar, sigur ca vom avea. (...) O vom face cat de curand, nu vreau sa imi asum eu pomenirea numelui. Dar in turul doi vom merge cu Iohannis", a declarat Traian Basescu, la B1 TV.

Basescu afirma ca nu este exclus totusi ca romanii sa vada o batalie Ciolos-Iohannis.

"Daca PSD vine cu un candidat care nu intra in tutul doi, si s-ar putea sa vina, se complica turul doi pentru Iohannis. Pentru ca va fi Ciolos-Iohannis sau Barna- Iohannis. Probabil Ciolos si atunci marea intrebare e cu cine va vota electortul PSD, nu cred ca cu Iohannis", a mai spus fostul presedinte Traian Basescu.