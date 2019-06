PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat duminica presedintele formatiunii, Victor Ponta.



"Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al USR, al altui partid, treaba lor ce vor sa scrie in motiune. Noi avem motivele noastre pentru care dorim si votam schimbarea Guvernului. Nu avem numarul necesar de semnaturi ca sa facem si noi o motiune, am fi vrut sa facem noi motiunea, dar, probabil, ca ceilalti ziceau: 'nu domne', ca nu o votam pe cea a PRO Romania'. Deci lucrurile sa fie foarte clare - 23 de deputati si un senator PRO Romania vor vota motiunea de cenzura", a spus Victor Ponta, la finalul sedintei Delegatiei Permanente a PRO Romania.

El a adaugat ca, in cazul in care motiunea de cenzura va avea succes, PRO Romania va veni cu o propunere de prim-ministru in persoana lui Sorin Cimpeanu, scrie Agerpres.

Delegatia Permanenta a PRO Romania a decis ca nu va incheia aliante cu PSD sau PNL, a declarat presedintele partidului, Victor Ponta.

"Am cerut colegilor mei un mandat pentru o rezolutie, nu a avut nimeni nimic impotriva acestei propuneri a mea, dimpotriva, si anume PRO Romania, in mod oficial, a decis ca nu va face niciun fel de aliante politice cu PSD sau cu PNL. Fiind doua partide vechi care nu se pot reforma, nu se pune problema sa facem vreo alianta politica nici cu PSD, nici cu PNL", a spus Victor Ponta, duminica, la finalul sedintei Delegatiei Permanente a PRO Romania.

PRO Romania a stabilit 8 prioritati

"Am decis un set de 8 prioritati politice, cand spun prioritati, chiar acum, pe care PRO Romania le sustine si care reprezinta (...) din punctul nostru de vedere conditiile absolut obligatorii pentru a avea orice fel de parteneriat in perioada urmatoare. Ce asteptam noi de la orice fel de Guvern, orice fel de alianta, orice fel de majoritate? Primul lucru - abrogarea OUG 114 cu pastrarea acelor prevederi pe care mediul de afaceri si autoritatile locale le-au considerat totusi pozitive, in zona de constructii, in zona de energie. (...) Cerem categoric sa o discutam in Parlament cat mai repede si sa luam niste masuri urgente", a precizat Ponta.

Un alt aspect de discutat este legat de aplicarea integrala a Legii 223/2015 privind pensiile militare.

"Este o discutie larga, suntem de acord sa discutam despre pensiile speciale, despre ce facem cu ele in continuare, dar pensiile militare nu sunt pensii speciale, cei care au dobandit si dobandesc pensia in baza Legii 223 au dreptul la ea, de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza avem pensii militare, toate tarile NATO au pensii militare si pentru noi este o conditie absolut obligatorie", a mai spus Ponta.

In al treilea rand, PRO Romania vrea reformarea Ministerului Afacerilor Interne, nu doar prin schimbarea ministrului Carmen Dan, schimbare care, spune liderul partidului, trebuia, deja, sa aiba loc.

"Vorbim aici de cateva lucruri absolut esentiale, si anume, pentru a lamuri sau mai bine zis de a imbunatati capacitatea Politiei de Frontiera exact in perioada vacantelor, am vrea ca milioanele de romani care vin in tara sa nu pateasca ce au patit la vot, sa stea la cozi interminabile, sa lamurim activitatea MAI in incidentele grave si inacceptabile de la Valea Uzului, sa stabilim pentru totdeauna responsabilitati legate de ce s-a intamplat pe 10 august anul trecut in Bucuresti, in asa fel incat sa nu mai avem niciodata jandarmi care bat oameni si oameni care bat jandarmi", a precizat Ponta.

El a mentionat si Programul Operational Infrastructura Mare. "Sa se treaca de la faza de discutii teoretice la semnat 5 contracte - cele 3 contracte pentru spitalele regionale si cele 2 contracte pentru autostrada Moldovei si autostrada Pitesti-Sibiu", a adaugat Ponta.

Cea de-a cincea conditie tine de implementarea Legii votului electronic. "Noi am depus un proiect intocmit de colegul nostru Florin Jianu, mai sunt inca 2 proiecte unul de la PNL, unul de la USR, sa le dezbatem daca se poate in aceasta sesiune, ce e mai bun din fiecare proiect sa-l luam, sa-l aplicam, in asa fel incat sa nu mai existe niciodata problemele de la vot", a spus Ponta.

El a adaugat ca PRO Romania sustine si ca alegerea primarilor si presedintilor de consilii judetene sa se faca in doua tururi, pentru ca "este evident ca este o solicitare la nivel social, oamenii isi doresc acest lucru".

A saptea conditie, a mentionat Ponta, tine de renuntarea la forma actuala a proiectului Fondului Suveran de Investitii si a punctat ca Romania are nevoie de un asemenea fond, dar "in niciun caz in forma gandita de Dragnea si Valcov, (...) o forma care insemna fraudarea Romaniei si a companiilor pe care Romania le mai detinea".

PRO Romania doreste adoptarea, fie si prin ordonanta de urgenta, a unei modificari la Legea partidelor politice, "in asa fel incat sa se revina la forma de dinaintea amendamentului deputatului Draghici". "Practic, asta inseamna ca se reduce cu 80% finantarea pentru partidele politice si se revine intr-o finantare cat de cat decenta", a completat Ponta.

El a explicat ca, in baza celor 8 prioritati, PRO Romania poate discuta in continuare de schimbari politice.