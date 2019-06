Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si-a ales sambata, in congres, noua conducere si si-a desemnat candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an.



Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale, ea fiind votata in unanimitate pentru aceasta candidatura de cei peste 700 de delegati prezenti la congres.

"Voi fi un candidat serios, consistent si credibil in alegerile pentru cea mai inalta functie in stat. (...) In perioada urmatoare voi face cunoscute prioritatile candidaturii mele. Vor fi teme concrete, necesare, fara populisme si fara excese, va fi o candidatura fara minciuni, fara promisiuni desarte si neacoperite, cinstita si onesta", a declarat Ramona Ioana Bruynseels, la congresul PPU.

"Nimic nu este imposibil! A fost o zi foarte frumoasa si plina de emotii puternice. Cel mai emotionant moment a fost insa cel in care, una dintre doamnele mai in varsta din audienta, mi-a spus, cand i-am strans mana: 'Va rog sa ne aduceti copiii acasa'. 4 milioane de copii ai Romaniei se afla in strainatate. Ei trebuie sa se intoarca acasa intr-o zi! Sau, daca nu se intorc, trebuie sa se reconecteze cu tara!", a scris ea pe Facebook.

Totodata, delegatii Partidului Puterii Umaniste l-au ales in functia de presedinte al Consiliului National pe Cristian Popescu-Piedone, iar Ramona Ioana Bruynseels a fost aleasa presedinte al Biroului Executiv, scrie Agerpres.

Umanistii si-au mai ales, sambata, zece vicepresedinti si au votat statutul partidului, programul politic, dar si o rezolutie.