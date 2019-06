Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce critici la adresa oficialilor Fondului Monetar International, despre care sustine ca "nu par prea documentati".





"FMI vine cu noi propuneri de austeritate pentru romani, dar PSD nu poate merge pe abordarea strict contabiliceasca a functionarilor internationali. Desi in ultimii 2 ani PSD a realizat cele mai mari cresteri de pensii si salarii, in continuare sunt romani care traiesc in saracie, fiind necesara continuarea cresterii veniturilor. Economia este dinamica si dezvoltarea aduce mai multe venituri. Si nu e pentru prima oara cand estimarile FMI se dovedesc eronate.

FMI face referire la faptul ca aplicarea legii pensiilor ar duce la adancirea deficitelor. In fapt cresterea punctului de pensie la 1.265 de lei din septembrie 2019 nu are legatura cu aplicarea legii pensiilor. Noua lege a pensiilor este prevazuta sa intre in vigoare si sa se aplice efectiv din 2022, acum vorbind doar de cresterea punctului de pensie conform programului de guvernare aprobat de parlament.

Deficitul bugetar va fi si anul acesta sub 3% asa cum s-a stabilit in legea bugetului. FMI s-a inselat in nenumarate randuri in aceasta privinta, in anii precedenti. De exemplu, FMI estima un potential de crestere de 2% pentru economia Romaniei in perioada 2013-2017. Realitatea a aratat ca Romania a avut cresteri economice mult mai consistente; 3,5% in 2013, 2,9% in 2014, 3,7% in 2015, 4,8 in 2016% si 6,9% in 2017. In ceea ce priveste critica FMI privind programul Prima Casa, acesta are impact bugetar ZERO! Nu angajeaza NICIO RESURSA de la BUGET prin urmare nu are cum sa reprezinte un factor de dezechilibru. Subventionarea dobanzilor din acest program este acoperita din incasarile suplimentare provenite de la sistemul bancar. Taxele asupra veniturilor bancilor sunt folosite pentru ca romanii sa poata obtine credite avantajoase. Mai mult, acest program reprezinta o parghie importanta a dezvoltarii si implicit a cresterii veniturilor, sustine/incurajeaza investitiile, dezvolta puternic industria constructiilor dar si a domeniilor adiacente – mobila, electrocasnice etc, determina aparitia de noi locuri de munca. Asadar, evaluarea FMI este nesustinuta de realitate si in aceasta privinta! Ca mai totdeauna! Sa nu uitam ca dupa ce au fost propuse guvernarii PNL, in 2010, masurile de austeritate, iar economia a luat-o la vale, specialistii FMI au recunoscut ca s-au inselat. Pe nervii si banii romanilor! Nici de data asta nu par prea documentati!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.