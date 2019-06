Fostul presedinte Traian Basescu a reactionat dupa ce Romania nu a fost votata membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.



"Romania, un esec de mari proportii la ONU!

Estonia are o populatie de 1,3 milioane locuitori. Romania are o populatie de 22 milioane locuitori.

Azi la ONU, Romania si Estonia au fost in competitie, in Adunarea Generala, pentru obtinerea unui loc pentru o perioada de doi ani in Consiliul de Securitate al ONU . Rezultatul? Catastrofal!

Romania 57 voturi. Estonia 138 voturi.

Romania a primit factura unei politici externe abulice, fara orizont, fara consistenta, fara inteligenta si mai ales, fara respect pentru interesul national. O politica externa care ar fi mai putin distructiva pentru Romania si daca ar fi fost condusa de niste TRADATORI DE TARA.



Am pierdut votul tarilor arabe urmare a aventurii cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim;



Nu am avut votul statelor membre UE si NATO datorita accentelor antieuropene si antioccidentale din discursurile lui Dragnea, Tariceanu, Dancila;



Nu am avut votul aliatilor traditionali datorita incompetentei si a inactivitatii lui Melescanu.

Votul de la ONU este masura exacta a respectului de care se mai bucura Romania pe plan international.

Si totusi...Presedintele Romaniei este titularul politicii externe.

Doar demisia sau azvarlirea lui Melescanu din guvern nu este suficienta. Ceva este rau si antinational in politica noastra externa", a scris Traian Basescu pe Facebook.