Liderul Pro Romania sustine ca situatia politica din Republica Moldova a degenerat intr-o uriasa criza.



"In Republica Moldova situatia politica a degenerat intr-o uriasa criza!

Este vorba despre soarta unor milioane de romani si de granita noastra de Rasarit!

In rezolvarea crizei se implica SUA, Uniunea Europeana, Germania si Rusia! Romania unde este? Chiar nu ne intereseaza? Am pierdut votul la ONU - am fost provocati de Guvernul Ungariei ( noroc ca avem un Ambasador inteligent si curajos la Budapesta) - nu avem nicio opinie, niciun interes, nicio solutie pentru Chisinau?