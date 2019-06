Rares Bogdan sustine ca se indoieste ca liderul USR Dan Barna sa-i fi spus sefului statului ca USR nu-l va sustine in primul tur al alegerilor prezidentiale.



"Faptul ca domnul Barna anunta ca nu il sustine pe domnul Iohannis nu incurca cu nimic lucrurile. Dar permiteti-mi sa ma indoiesc ca vreun politician din Romania, din Opozitie, isi permite sa ii spuna lui Klaus Iohannis in fata: 'Nu va sustin'. Domnul Barna e din Sibiu si il stie foarte bine pe domnul Iohannis si stie ca el uita greu. E o persoana care prinde extrem de repede si uita extrem de greu. Permiteti-mi sa ma indoiesc ca a avut loc dialogul dintre domnul Barna si domnul Klaus Iohannis. Eu va spun doar ca e bine ca teribilismele sa inceteze pentru ca nu cred ca cineva din Opozitie isi permite sa vorbeasca cu Klaus Iohannis in termenii acestia. Are o forta electorala si o statura politica pe care e greu sa te duci mai ales in Palatul Cotroceni si sa ii spui: 'Noi ne-am hotarat sa nu va mai sustinem.' Permiteti-mi sa ma indoiesc", a mentionat Rares Bogdan, la Romania TV, potrivit stiripesurse.ro.

Dan Barna a admis ca zilele trecute a purtat o discutie cu seful statului pe marginea acestui subiect.

"Ceea ce i-am spus presedintelui Iohannis, repet, este ca vom avea candidat in primul tur al alegerilor si ne-a spus ca 'este foarte normal sa aveti asa ceva pentru ca aveti un sfert de Romanie care v-a votat'. Acesta a fost schimbul de replici. Nimic altceva", a declarat la randul sau Dan Barna.