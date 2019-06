Senatorul PNL, Florin Citu, a reactionat dupa ce Gabriela Firea a declarat vineri ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea.

"Gabriela Firea este primar general in Bucuresti de trei ani de zile.

Astazi Gabriela Firea recunoaste public ca a administrat ingrozitor de prost Bucurestiul. Recunoaste public ca primaria capitalei este in faliment. Are o gaura de un miliard de lei. In traducere a cheltuit fara discernamant si a ramas fara bani.

Pana aici este ok. Recunoaste ca a fost un administrator slab care a FALIMENTAT Bucurestiul. Orlando nu are curaj sa recunoasca dar si el este in aceeasi situatie. A FALIMENTAT Romania si acum umbla dupa bani la FMI si Banca Mondiala. Orlando este asa disperat ca promite taxe noi si mai mari si concedieri masive.

Revenind.

Propunerea primarului general de a iesi din aceasta situatie de criza este surprinzatoare. Cere bani de la guvern. Guvernul Dragnea III ca sa fie clar. Guvern care are o gaura si mai mare la buget. Cere bani de la alti administratori la fel de sau chiar mai slabi.

Doamna primar general. Dupa ce ati admis ca ati FALIMENTAT Bucurestiul 'solutia' pentru dumneavoastra este DEMISIA. Nu sa cereti guvernului sa va salveze cu banii din taxele si impozitele romanilor", a scris Florin Citu pe Facebook.