Fostul premier Victor Ponta a reactionat dupa ce Romania a pierdut competitia pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.



"Faliment istoric pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume!

Romania a pierdut competitia pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU! Am pierdut in fata Estoniei - insa am pierdut in totalitate pe mana noastra! Votul final a fost rusinos: 132 de voturi pentru Estonia si 58 pentru Romania!

Cand Liviu Dragnea a anuntat ca mutam Ambasada Romaniei la Ierusalim am pierdut imediat 50 de voturi! Cand Viorica Dancila a mers la Washington si a sustinut acesta idee a lui Liviu Dragnea am mai pierdut si sprijinul tarilor din Uniunea Europeana! Cand Teodor Melescanu a acceptat aceasta decizie politica (desi stia ca este gresita) am pierdut definitiv!

Trebuie sa intelegem faptul ca greselile grave ale catorva politicieni aduc prejudicii colosale Romaniei si romanilor! Poate luam masuri ca asa ceva sa nu se mai repete niciodata! Sau ne multumim sa spunem ca 'Dragnea a fost de vina' si cu asta basta?!?", a scris Victor Ponta pe Facebook.