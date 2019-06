Dupa ce PSD a hotarat organizarea congresului pe data de 29 iunie, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a mentionat ca montiunea de cenzura are la momentul acual sanse diferite decat in urma cu 24 de ore.



"PSD a decis sa isi organizeze Congresul pe 29 Iunie! Acum motiunea de cenzura are sanse diferite decat in urma cu 24 de ore - chiar putem sa avem in curand un Guvern mai bun!

Pentru PSD este o decizie gresita - dar pentru ProRomania si toti cei care dorim sa reformam si sa salvam social democratia din Romania este fff bine!

Pentru mine sunt importante politicile si electoratul progresist, de stanga, modern si european (PSD , ca si PNL, este anchilozat de clientelism, lacomie si frica de schimbare)!